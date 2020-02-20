Сегодня, 20 февраля, ФИФА опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг национальных команд.

Сборная Украины, как и в декабре 2019 года, оказалась на 24-й строчке в общем рейтинге, а среди представителей УЕФА – расположилась на 15-м месте.

Читайте: Определились еще два соперника сборной Украины перед Евро-2020

Лидерство в рейтинге продолжает удерживать сборная Бельгии, следом идет Франция и Бразилия.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Бельгия

2. Франция

3. Бразилия

4. Англия

5. Уругвай

6. Хорватия

7. Португалия

8. Испания

9. Аргентина

10. Колумбия



















Сборная Украины сохранила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА / 5 фотографий

Соперники сине-желтых на стадии группового этапа Евро-2020 расположились на следующих позициях: Нидерланды – 14-е, Австрия – 26-я.

Напомним, в марте сине-желтые проведут два контрольных поединка на выезде. Против Франции Украина сыграет в Сен-Дени на стадионе Стад-де-Франс, а против Польши – в Хожуве.