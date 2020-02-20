Сегодня, 20 февраля, ФИФА опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг национальных команд.
Сборная Украины, как и в декабре 2019 года, оказалась на 24-й строчке в общем рейтинге, а среди представителей УЕФА – расположилась на 15-м месте.
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Лидерство в рейтинге продолжает удерживать сборная Бельгии, следом идет Франция и Бразилия.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
- 1. Бельгия
- 2. Франция
- 3. Бразилия
- 4. Англия
- 5. Уругвай
- 6. Хорватия
- 7. Португалия
- 8. Испания
- 9. Аргентина
- 10. Колумбия
Сборная Украины сохранила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА / 5 фотографий
Соперники сине-желтых на стадии группового этапа Евро-2020 расположились на следующих позициях: Нидерланды – 14-е, Австрия – 26-я.
Напомним, в марте сине-желтые проведут два контрольных поединка на выезде. Против Франции Украина сыграет в Сен-Дени на стадионе Стад-де-Франс, а против Польши – в Хожуве.
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