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Сборная Украины сохранила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА

Сегодня, 20 февраля, ФИФА опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг национальных команд.

Сборная Украины, как и в декабре 2019 года, оказалась на 24-й строчке в общем рейтинге, а среди представителей УЕФА – расположилась на 15-м месте.

Читайте: Определились еще два соперника сборной Украины перед Евро-2020

Лидерство в рейтинге продолжает удерживать сборная Бельгии, следом идет Франция и Бразилия.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

  • 1. Бельгия
  • 2. Франция
  • 3. Бразилия
  • 4. Англия
  • 5. Уругвай
  • 6. Хорватия
  • 7. Португалия
  • 8. Испания
  • 9. Аргентина
  • 10. Колумбия
Сборная Украины сохранила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА / 5 фотографий

Соперники сине-желтых на стадии группового этапа Евро-2020 расположились на следующих позициях: Нидерланды – 14-е, Австрия – 26-я.

Напомним, в марте сине-желтые проведут два контрольных поединка на выезде. Против Франции Украина сыграет в Сен-Дени на стадионе Стад-де-Франс, а против Польши – в Хожуве.

Источник: FIFA

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