Рома - Гент: смотреть видео и обзор матча Лиги Европы 2019/2020

Рома – Гент – 1:0.

Рома: Лопес — Спинаццола (Сантон, 69), Фасио, Смоллинг, Коларов — Верету, Кристанте — Перес, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Перотти (Клюйверт, 82) — Джеко.

Гент: Камински — Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Мохаммади — Кумс (Марре, 90+), Овусу, Оджиджа-Офое — Безус (Чакветадзе, 74) — Депуатр, Лэвид.

Гол: Перес, 13.

Итальянская Рома минимально победила бельгийский Гент у себя дома в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Довольно равный матч закончился со счетом 1:0. Отличная командная игра подопечных Пауло Фонсеки привела к голу Переса на 13-й минуте.

Отметим, что с первых минут игры за Гент вышли на поле два украинца — Игорь Пластун и Роман Безус. Последний “отличился” желтой карточкой.

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Путевка в следующую стадию Лиги Европы будет разыграна 27-го февраля в Бельгии.

К слову, матч Шахтер – Бенфика 1/16 финала Лиги Европы завершился победой украинского клуба.