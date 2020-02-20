Шахтер – Бенфика – 2:1

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Алан Патрик (Антонио, 80), Тайсон (Тете, 90+4), Коваленко, Марлос (Коноплянка, 83), Мораес.

Запасные: Маркос Антонио, Бондарь, Майкон, Тете, Коноплянка, Сикан, Шевченко.

Бенфика: Влаходимос, Таварес, Диаш, Ферро, Гримальдо, Пицци (Самарис, 90+2), Таарабт, Флоренино, Серви, Чикиньо (Силва, 79), Сеферович (Винисиус, 69).

Запасные: Таварес, Злобин, Винисиус, Хота, Самарис, Силва, Соуза.

Голы: Алан Патрик, 56 Коваленко, 72 – Пицци, 66 (пен.)

Шахтер принимал Бенфику в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Харькове на стадионе ОСК Металлист и завершилась со счетом 2:1 в пользу горняков.

В первом тайме Шахтер сразу же ринулся в бой, но первый удар Матвиенко спокойно парировал голкипер португальцев Влаходимос. В ответ в штрафную ринулся Пицци, но горняки успешно справились с угрозой.

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На 21-й минуте счет в матче открыл Тайсон, однако арбитр после просмотра видеоповтора, отменил взятие ворот.

После перерыва Шахтер таки открыл счет – Алан Патрик пробил без шансов для голкипера в нижний угол ворот.

Бенфика быстро сравняла после удара Томаса Тавареса. Однако арбитр вновь обратился за помощью к VAR. Долго советовался с видеоассистентами и сам пошел смотреть повтор. В конце концов шотландский арбитр Бобби Маддэн отменил взятие ворот и назначил пенальти, который реализовал Пицци.

На 72-й минуте Виктор Коваленко снова вывел горняков вперед после шикарного паса в штрафную от Жуниора Мораеса.

Ответный матч команд пройдет 27 февраля в Лиссабоне на стадионе Эстадио да Луж.

Напомним, Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Бенфика.

Фото: FC Shakhtar