Голкипер Лорис Кариус вернется в Ливерпуль летом 2020 году через два года после ужасного финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Турецкий Бешикташ, куда мерсисайдцы отправили футболиста в аренду, не намерен выкупать его контракт за £7,25 млн, хотя и имеет право активировать опцию выкупа.

Таким образом, в конце сезона 26-летний голкипер вернется на Энфилд, где главный тренер красных Юрген Клопп определится с дальнейшей судьбой своего соотечественника.

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В текущем сезоне Адриан продемонстрировал клубу, что может быть достойным дублером для главного голкипера команды Алиссона.

Очевидно, Ливерпуль будет открыт для предложений по Кариусу от других клубов летом.

View this post on Instagram A post shared by LORIS (@loriskarius) on Aug 20, 2019 at 8:00am PDT

В текущем сезоне Кариус сыграл 26 матчей за Бешикташ в чемпионате Турции и Лиге Европы, однако не сумел зарекомендовать себя надежным голкипером, допуская ужасные ошибки.

Напомним, в финале ЛЧ 2018 в Киеве Ливерпуль уступил Реалу со счетом 3:1. Два гола в ворота красных были забиты после роковых грубых ошибок Лориса Кариус.

Источник: The Athletic