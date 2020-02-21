Юрген Клопп написал письмо 10-летнему фанату МЮ, который попросил Ливерпуль проиграть

10-летний фанат Манчестер Юнайтед Дараг Керли написал письмо в конце января главному тренеру Ливерпуля Юрген Клоппу с просьбой прекратить выигрывать игры.

— Ливерпуль побеждает очень много игр. Если вы выиграете еще девять, то побьете рекорд Англии в матчах без поражений. Это делает жизнь болельщика МЮ очень печальным. Поэтому в следующий раз, когда Ливерпуль будет играть, заставьте свою команду проиграть. Вы просто должны позволить другой команде забить. Надеюсь, я убедил вас не выигрывать чемпионат или другой матч, – написал мальчик.

Мальчик был очень удивлен и потрясен, когда получил ответ от немецкого менеджера, которое было подписано лично Юргеном Клоппом. Отец Дарага Гордон ярый болельщик красных дьяволов тоже был очень тронут:

— Я болельщик МЮ, но должен сказать, что очень восхищаюсь Клоппом. Что мне понравилось в его письме, так это то, что оно было лично подписано. Дараг не мог поверить в это, он взял письмо с собой в школу, чтобы показать своим друзьям и учителям, – рассказал Гордон Керли.

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Коуч красных написал, что не может обещать мальчику, что мерсисайдцы непременно начнут терять очки.

— Уважаемый Дараг. Прежде всего, хотел бы поблагодарить тебя за письмо. Я знаю, что ты не желал мне удачи или что-то вроде этого, но всегда приятно получить весточку от молодого поклонника футбола, поэтому я высоко ценю твое письмо.

К сожалению, в этот раз я не могу выполнить твою просьбу. Не добровольно, во всяком случае. Так же, как ты хочешь, чтобы Ливерпуль проиграл, моя работа заключается в том, чтобы делать все возможное для его побед. Миллионы людей во всем мире болеют за Ливерпуль, и я не хотел бы их разочаровать.

К счастью для тебя, Ливерпуль проигрывал матчи в прошлом и будет проигрывать в будущем. Таков футбол. Проблема в том, что, когда тебе 10 лет, тебе кажется, что ничего не будет меняться, все останется как есть. Но могу сказать тебе с позиции своих 52 лет: это точно не тот случай, когда ничего не изменится.

Хотя, прочитав ваше письмо, могу сказать, что одно не изменится точно, – это ваша страсть к футболу и вашему клубу. Манчестер Юнайтед счастлив иметь такого болельщика, как вы.

Я надеюсь, что если нам удастся выиграть больше игр и, возможно, даже поднять еще трофеи, вы не будете слишком разочарованы. Хотя наши клубы являются большими соперниками, мы также очень уважаем друг друга. Для меня это и есть футбол. Берегите себя и удачи, Юрген.

К слову, единственный матч, в котором Ливерпуль не смог одержать победу в этом розыгрыше АПЛ – это выездная игра против Манчестер Юнайтед (1:1).

Напомним, Ливерпуль минимально уступил Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: The Irish Times