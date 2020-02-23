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Факты / Спорт

В Италии из-за коронавируса переносят футбольные матчи

В Италии из-за коронавируса COVID-2019, которым уже заразились более 130 человек, перенесли на неопределенный срок четыре матча чемпионата Италии.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским Интером и болгарским Лудогорцем тоже могут перенести. Он должен состояться 27 февраля. Но игра в Милане, скорее всего, пройдет без зрителей. Первая встреча завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:0.

Кстати, Милан является административным центром в Ломбардии, где количество подтвержденных случаев заражения достигло 89.

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Инфицированных выявили в пяти областях: Ломбардия, Венето, Пьемонт, Эмилия-Романья и Лацио. Накануне в Италии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением вируса и перекрыто авиасообщение с Китаем.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с календарем и всеми результатами Лиги Европы-2020/21.

Источник: La Gazzetta dello Sport

Фото: Pexels

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