В четвертом, 20 февраля, сыграли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Безумный матч состоялся в Харькове, где донецкий Шахтер принимал португальскую Бенфику. Хотя горняки одержали победу, главным на поле в тот вечер был VAR и шотландский арбитр Бобби Маддэн.

Сначала он отменил после видеоповтора гол Марлоса, а потом пошел сам смотреть момент с взятием ворот Тавареса – в конце концов, шотландец отменил взятие ворот и назначил пенальти, который реализовал Пицци.

А вот в матче в Испании между Хетафе и Аяксом (2:0) случился довольно забавный эпизод. Игрок Хетафе Аллан-Ромео Ньом упал на газон после столкновения с Райаном Бабелем и начал корчиться будто бы от сильной боли.

Арбитр показал Бабелу горчичник, но голландец не стал терпеть такого поведения соперника и спародировал Ньома. Бабел показал, как он корчится на газоне в адских муках.

Экс-капитан Ливерпуля и нынешний наставник шотландского Рейнджерс Стивен Джеррард любит камбэки. Под его руководством джерс это сделали в домашнем матче с Брагой. Португальцы до 67-й минуты вели в счете 2:0, но шотландцы вырвали победу забив три мяча за 15 минут.

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Рейнджерс впервые за 22 года сумел выиграть еврокубковый матч, уступая в счете в два и более мяча. Реакция Стиви Джи на третий гол своей команды – бесценна.

View this post on Instagram A post shared by Bleacher Report Football (@brfootball) on Feb 20, 2020 at 2:38pm PST

Милый эпизод произошел перед матчем между Олимпиакосом и Арсеналом (0:1). Мальчик, который сопровождал одного из футболистов канониров во время выхода, растерялся и не покинул поле после гимна турнира.

Ребенок стоял растерянный, тогда форвард канониров Габриэл Мартинелли и вингер Джо Уиллок пригласили мальчика к себе для командного фото перед матчем.

View this post on Instagram A post shared by Bleacher Report Football (@brfootball) on Feb 20, 2020 at 12:30pm PST

Ответные матчи команд на стадии 1/16 финала состоятся 27 февраля, кроме игры Брага – Рейнджерс, которая пройдет в среду, 26 февраля.

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