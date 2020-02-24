Завтра, 25 февраля, в Неаполе на стадионе Сан-Паоло состоится первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между Наполи и Барселоной.

За день до матча в Италию прибыла делегация каталонского клуба. Из-за вспышки коронавируса, который наблюдается на севере Италии, футболистам и другим членам делегации измерили температуру в самолете после приземления в Неаполе.

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Измерение температуры – вынужденная мера. В СМИ ранее сообщалось, что в Неаполе зафиксированы два случая подозрения на вирус Covid-19. Также от вируса в Италии уже констатировали семь смертей.

A short while ago in Naples, Italy … pic.twitter.com/WaTEcEoLyR — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2020

В связи с этим Федерация футбола Италии планирует проводить матчи до 1 марта без зрителей.

Также Факты ICTV рассказывали, где можно посмотреть игру Наполи – Барселона.

Фото: FC Barcelona

Источник: Ahora Roma