Валенсия – Аталанта – 3:4.

Уже на 2 минуте Аталанта получила право пробить пенальти на стадионе Месталья после того, как Диахаби нарушил правила в своей штрафной. Иличич смог реализовать стандарт, хотя рискованно пробил по центру. 0:1.

Валенсия отыгралась на 21 минуте, когда Гамейро получил отскок вблизи от ворот соперника и уверенно пробил по ним. 1:1.

На 41 минуте игры Диахаби подарил еще один пенальти бергамаскам, сыграв рукой в штрафной площади. Иличич вновь выиграл битву характеров и уверенно переиграл Силлессена, мощно пробив пенальти в правый нижний угол. 1:2.

Вновь отыграться испанский клуб смог только во втором тайме. На 51 минуте Торрес сделал подачу в штрафную площадь на Гамейро, откуда тот точно пробил головой в левую часть ворот с близкого расстояния. 2:2.

Валенсия на этом не остановилась и попыталась спасти свои мизерные шансы на выход в 1/4, забив третий гол на 67 минуте усилиями Торреса, который перекинул вратаря, вышедшего из ворот. 3:2.

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Аталанта не позволила надежде соперника слишком развиться и быстро отыгралась. Иличич на 71 минуте получил мяч на отскоке прямо у линии штрафной. Он долго не думал и нанес удар в нижний угол ворот. 3:3.

Все вопросы о том, кто должен пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов снял тот же Иличич на 82 минуте, который с угла штрафной нанес голевой удар в левый угол ворот. 3:4.

Как известно, Аталанта разгромила Валенсию в первом матче 1/8 финала ЛЧ – 4:1.