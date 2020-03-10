Валенсія – Аталанта – 3:4.

Уже на 2 хвилині Аталанта отримала право пробити пенальті на стадіоні Месталья після того, як Діахабі порушив правила у власному штрафному майданчику. Ілічич зміг реалізувати стандарт, хоча ризиковано пробив у центр. 0:1.

Валенсія відігралася на 21 хвилині, коли Гамейро отримав відскок біля воріт суперника і впевнено пробив у них. 1:1.

На 41 хвилині гри Діахабі подарував ще один пенальті бергамаскам, зігравши рукою у штрафному майданчику. Ілічич знову виграв битву характерів і впевнено переграв Сіллессена, потужно пробивши пенальті у правий нижній кут. 1:2.

Знову відігратися іспанський клуб зміг тільки в другому таймі. На 51 хвилині Торрес зробив подачу в штрафний майданчик на Гамейро, звідки той влучно пробив головою в ліву частину воріт із близької відстані. 2:2.

Валенсія на цьому не зупинилася і спробувала врятувати свої мізерні шанси на вихід до 1/4, забивши третій гол на 67 хвилині зусиллями Торреса, який перекинув воротаря, коли той вийшов із воріт. 3:2.

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Аталанта не дозволила надії суперника занадто розвинутися і швидко відігралася. Ілічич на 71 хвилині отримав м’яч на відскоку біля лінії штрафного. Він довго не думав і завдав удару в нижній кут воріт. 3:3.

Усі питання про те, хто повинен пройти до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зняв той же Ілічич на 82 хвилині, який із кута штрафного майданчика завдав гольового удару в лівий кут воріт. 3:4.

Як відомо, Аталанта розгромила Валенсію у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ – 4:1.