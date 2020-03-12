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Факты / Спорт

Шахтер на выезде обыграл Вольфсбург в матче с двумя незабитыми пенальти

Вольфсбург — Шахтер — 1:2

Голы: Мораес, 17 Маркос Антонио, 73 — Брукс, 48

Вольфсбург: Кастельс, Отавио, Брукс, Кнохе, Штеффен, Герхардт, Шлагер (Жоао Виктор, 73), Арнольд, Брекало, Вегхорст, Мехмеди (Гинчек, 80).

Запасные: Перван, Гинчек, Клаус, Понграчич, Руссийон, Жоао Виктор, Тиссеран

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антонио, Тете, Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 88), Мораес.

Запасные: Трубин, Болбат, Майкон, Коноплянка, Марлос, Сикан, Хочолава

Вольфсбург принимал Шахтер в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе Фольксваген Арена в Вольфсбурге и завершилась победой горняков со счетом 2:1.

Напомним, Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Вольфсбург — Шахтер.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK

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