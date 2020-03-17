Владелец немецкого Хоффенхайма Дитмар Хопп, который также владеет биофармацевтической компанией CureVec, которая занимается разработкой вакцины от Covid-19, рассказал, когда может появиться средство против инфекции.

— Это зависит от института Пауля Эрлиха. Сначала нужно провести опыты на животных, а уже потом — на людях. Но, думаю, вакцина должна появиться к осени, хотя к тому времени может вспыхнуть новый штамм вируса, — сказал Хопп.

Напомним, прогресс немецких ученых уже заинтересовал США, в частности президента Дональда Трампа, который предложили фирме переехать за океан. Однако Хопп и немецкое правительство заверили, что этого не случится.

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Справка: Институт Пауля Эрлиха — федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств. В августа 2013 года Институт Пауля Эрлиха получил статус кооперационного центра Всемирной организации здравоохранения по стандартизации и оценке вакцин.

Источник: Sport1.de