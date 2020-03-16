Немецкая биофармацевтическая компания CureVac, принадлежащая владельцу немецкого Хоффенхайма Дитмару Хоппу, находится на финишной прямой в разработке вакцины от коронавируса.

Прогресс немецких ученых уже заинтересовал Соединенные Штаты, в том числе и президента Дональда Трампа, которые предложили фирме переехать за океан.

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Сам Хопп и немецкое правительство заверили, что этого не случится. А министр экономики Германии Питер Алтмайер ответил Трампу, что Германия не продается.

Также в CureVac заявили, что в случае успешной разработки они готовы предложить свою помощь всему миру.

Федеральное министерство здравоохранения ранее подтвердило отчет Welt am Sonntag о том, что правительство США пытается перекупить ученых компании CureVac, которая находится в Тюбингене (Германия). Президент США Дональд Трамп хотел привезти немецких ученых в США чтобы обеспечить препарат только для своей страны.

Дитмар Хопп является одним из самых богатых людей Германии. Благодаря Хоппу футбольный клуб Хоффенхайм прошел путь от низших лиг в Бундеслигу и участия в еврокубках. Впрочем, болельщикам традиционных клубов (например Баварии) вмешательство магнатов или иностранных корпораций разрушает правило 50+1, согласно которому собственниками должны быть болельщики.

Напомним, матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановили на неопределенный срок.

Источник: Der Spiegel