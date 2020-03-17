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Факти / Спорт

Дітмар Хопп розповів, коли може з’явитися вакцина від коронавірусу

Власник німецького Хоффенхайма Дітмар Хопп, який також володіє біофармацевтичною компанією CureVec, яка займається розробкою вакцини від Covid-19, розповів, коли може з’явитися засіб проти інфекції.

— Це залежить від інституту Пауля Ерліха. Спочатку потрібно провести досліди на тваринах, а вже потім – на людях. Але, думаю, вакцина повинна з’явитися до осені, хоча на той час може спалахнути новий штам вірусу, – сказав Хопп.

Нагадаємо, прогрес німецьких вчених вже зацікавив США, зокрема президента Дональда Трампа, який запропонували фірмі переїхати за океан. Однак Хопп та німецький уряд запевнили, що цього не трапиться.

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Довідка: Інститут Пауля Ерліха – федеральний інститут вакцини та біомедичних лікарських засобів. У серпні 2013 року Інститут Пауля Ерліха одержав статус Коопераційного центру Всесвітньої організації охорони здоров’я із стандартизації та оцінки вакцин.

Джерело: Sport1.de

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