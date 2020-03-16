УЕФА может признать победителями чемпионатов нынешних лидеров лиг

УЕФА во время видеоконференции 17 марта собирается предложить представителям 55 европейских федераций признать чемпионами стран команды, которые сейчас возглавляют турнирные таблицы своих лиг.

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что поддерживает данный формат определения чемпиона на момент прекращения каждого из национальных чемпионатов.

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Таким образом будут определены команды, которые квалифицируются в Лигу чемпионов и Лигу Европы следующего сезона.

Понижение и повышение команд в классе будет определяться руководством национальных чемпионатов без участия УЕФА.

После 23-х туров УПЛ в турнирной таблице лидирует донецкий Шахтер, имея в активе 59 пунктов. Вторая ступень у луганской Зари (46). В случае досрочного прекращения чемпионата Украины именно эти две команды квалифицируются в ЛЧ (Шахтер — групповой этап, Заря — квалификация).

На 17 марта также запланировано обсуждение вопроса о возможном переносе чемпионата Европы по футболу.

Вспышку Covid-19 зафиксировали в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 6,5 тыс. человек.