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Факты / Спорт

В ДТП погиб украинский боксер Дмитрий Лисовой

Бывший участник боксерской команды Украинские атаманы Дмитрий Лисовой погиб в ДТП.

Авария произошла в Киевской области на Новообуховской трассе в результате столкновения двух машин — Audi и Daewoo.

Дмитрий Лисовой

В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo — погибли на месте происшествия. Водитель Audi попал в больницу.

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Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Дмитрий Лисовой был многократным призером чемпионатов Украины по боксу, а также выступал за боксерский клуб Украинские атаманы.

Ранее Факты ICTV писали, что 9 гвинейских футболистов погибли в результате ДТП. Среди них был кузен футболиста Ливерпуля.

Источник: ДТП.kiev.ua

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