Бывший участник боксерской команды Украинские атаманы Дмитрий Лисовой погиб в ДТП.
Авария произошла в Киевской области на Новообуховской трассе в результате столкновения двух машин — Audi и Daewoo.
В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo — погибли на месте происшествия. Водитель Audi попал в больницу.
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Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
Дмитрий Лисовой был многократным призером чемпионатов Украины по боксу, а также выступал за боксерский клуб Украинские атаманы.
Ранее Факты ICTV писали, что 9 гвинейских футболистов погибли в результате ДТП. Среди них был кузен футболиста Ливерпуля.
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