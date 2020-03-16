Франциско Гарсия скончался от вируса Covid-19. 21-летний спортсмен стал самой молодой жертвой коронавируса в Испании.

Несколько дней назад Гарсия сдал положительный тест на коронавирус, а 15 марта скончался.

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Франциско Гарсия выступал за любительский футбольный клуб Атлетико Портада Альта из Малаги. Он также работал тренером детской команды.

Франциско принадлежал к группе риска, поскольку у него ранее обнаружили онкологическое заболевание. Он стал седьмым человеком в Андалусии, который умер от коронавируса по состоянию на 15 марта.

Информацию о его смерти подтвердили в клубе.

— Хотим выразить наши соболезнования семье, близким и друзьям нашего Франциско Гарсии, который, к сожалению, покинул нас, — говорится в сообщении клуба.

По состоянию на 16 марта в Испании было зафиксировано 7844 случая заражения коронавирусом. Умерло 292 человека, 517 человек вылечили.

Напомним, чемпионат Испании по футболу приостановили на две недели из-за коронавируса.