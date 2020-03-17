В УЕФА отменили бронирование в отелях Копенгагена на время Евро-2020

УЕФА отменил бронирование отелей в Копенгагене во время Евро-2020. Это означает, что турнир, который запланирован на это лето, перенесут.

Ожидается, что руководящий орган европейского футбола во вторник, 17 марта, подтвердит, что чемпионат Европы отложат до 2021 года после видеоконференций.

Сейчас почти все бронирования в отелях Копенгагена, которые были осуществлены через официального партнера УЕФА Booking.com на июнь и июль 2020 года, были отменены на прошлой неделе.

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Стадион Паркен в Копенгагене должен был принять три матча группового этапа и один матч раунда плей-офф.

Известно, что УЕФА забронировал 80% номеров отеля CPH Hotel в Копенгагене. Организация сняла бронь с номеров в последний день, когда можно было отменить без прямой финансовой потери.

Вероятный перенос турнира этим летом повлияет на соревнования следующего года, включая Лигу наций УЕФА, чемпионат Европы среди женщин и мужчин U-21.

Ранее сообщалось, что УЕФА может признать победителями чемпионатов нынешних лидеров лиг.