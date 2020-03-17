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Факты / Спорт

УЕФА хочет €300 млн за перенос Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций потребует от клубов и лиг компенсацию в размере €300 млн, чтобы перенести Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Именно в такую ​​сумму УЕФА оценивает затраты на перенос чемпионата Европы на июнь 2021 года. Такое предложение будет озвучено во время видеоконференции 17 марта.

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17 марта также будет обсуждаться вопрос проведения оставшихся матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также влияние переноса Евро-2020 на женский чемпионат Европы, который должен пройти в Англии в июле-августе 2021 года.

Очевидно приоритетом лиг и клубов является каким-то образом завершить текущий сезон, а не отменять соревнования. Несмотря на масштабность и непредсказуемость глобального вспышки Covid-19, большинство европейских лиг и клубов, сохраняют надежду на то, что их соревнования все же могут закончиться в мае и июне.

Ранее сообщалось, что УЕФА может признать победителями чемпионатов нынешних лидеров лиг.

Источник: The Athletic

Фото: Dreamstime

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