Челси бесплатно предоставил для медиков отель на территории Стэмфорд Бридж

Лондонский Челси предоставил для проживания сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании отель, который расположен на территории стадиона команды Стэмфорд Бридж.

Все расходы на проживание медиков покроет владелец клуба Роман Абрамович из личных средств.

— Многие медики имеют длительные рабочие смены и, возможно, не могут добраться домой, или им необходимо совершать длительные поездки к дому. Предоставление жилья рядом с местом работы — наша поддержка медиков в нынешнее непростое время, — говорится в заявлении на сайте клуба.

Сообщается, что проживание в отеле предоставлено на два месяца, в случае необходимости срок будет увеличен.

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Количество использованных номеров будет зависеть от спроса, но потенциально все номера в Millennium Hotels and Resorts могут быть предоставлены для этой цели.

К слову, форвард английского Ливерпуля Садио Мане пожертвовал €45 тыс. на борьбу с вирусом Covid-19 в Сенегале.