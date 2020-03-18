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Факты / Спорт

Садио Мане пожертвовал €45 тыс. на борьбу с Covid-19

Форвард английского Ливерпуля Садио Мане пожертвовал €45 тыс. на борьбу с вирусом Covid-19 в Сенегале, уроженцем которого он является.

По словам агента 27-летнего футболиста, Мане принял такое решение спонтанно, когда увидел растущее количество зарегистрированных случаев заражения в своей стране.

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Позже в социальных сетях появилось видео с Мане, на котором он призывает серьезно отнестись всех к ситуации и внимательно следить за своим здоровьем.

Ранее из-за коронавирус приостановили чемпионат Англии по футболу. Руководство мерсисайдцев заявило, что их футболисты будут работать в этот период по индивидуальной программе.

На сегодняшний день в Сенегале зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом, из них два человека умерли.

Ранее руководство страны объявило о прекращении авиасообщения с Францией, Бельгией, Испанией, Португалией, Италией, Алжиром, Тунисом и Марокко.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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