Садио Мане пожертвовал €45 тыс. на борьбу с Covid-19

Форвард английского Ливерпуля Садио Мане пожертвовал €45 тыс. на борьбу с вирусом Covid-19 в Сенегале, уроженцем которого он является.

По словам агента 27-летнего футболиста, Мане принял такое решение спонтанно, когда увидел растущее количество зарегистрированных случаев заражения в своей стране.

Позже в социальных сетях появилось видео с Мане, на котором он призывает серьезно отнестись всех к ситуации и внимательно следить за своим здоровьем.

Sadio Mane has made a donation of 30 millions FCFA — around £41,000 to the national committee fighting against coronavirus in his home country of Senegal. pic.twitter.com/3DT94fJROe

— _ (@lfc_allting) March 17, 2020