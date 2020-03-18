Месси покинет Барселону, если в клуб не вернется Неймар

Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси поставил клубу ультиматум.

Аргентинец заявил, что если сине-гранатовые не вернут из французского ПСЖ бразильского форварда Неймара, то он оставит каталонский гранд.

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Контракт Месси с Барселоной истекает летом 2021 года, но, по слухам, в соглашении есть опция, позволяющая аргентинцу расторгнуть договор уже следующим летом.

Поэтому, если клуб не сможет вернуть друга и бывшего партнера Месси по команде Неймара из Парижа, то Лионель разорвет контракт с блаугранас.

Ранее сообщалось, что парижане готовы скинуть цену за бразильца и продать его за €150 млн.

К слову, Месси вместе с Салахом, Погба и Стерлингом снялся в крутой рекламе, где продемонстрировал снова свое мастерство.

Источник: El Confidencial