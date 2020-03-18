Шевченко прокомментировал перенос Евро-2020 и дал советы во время карантина

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко приветствовал решение УЕФА перенести чемпионат Европы на 2021 год из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.
— Я очень поддерживаю это решение, более того, приветствую такие средства, это очень правильно. Спорт должен отойти в сторону, когда речь идет об угрозе здоровья или даже жизни людей.
Это повлечет неудобства, безусловно, но мы должны осознавать, что это общемировая проблема. И только совместными усилиями ее можно преодолеть, — сказал Шевченко.
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Также главный тренер сине-желтых дал несколько советов, что делать в нынешней ситуации.
— Мои советы простые, нужно вести себя дисциплинированно, с ответственностью относиться к тем советам, которые выдают медики, с пониманием прислушиваться к рекомендациям и мерам власти. Следить за личной гигиеной и продолжать вести здоровый образ жизни, — добавил тренер.
Напомним, сначала Евро-2020 должно было пройти с 12 июня до 12 июля. Из-за угрозы коронавирусной инфекции УЕФА принял решение перенести турнир на 2021г год.