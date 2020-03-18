Шевченко прокомментировал перенос Евро-2020 и дал советы во время карантина

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко приветствовал решение УЕФА перенести чемпионат Европы на 2021 год из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.

— Я очень поддерживаю это решение, более того, приветствую такие средства, это очень правильно. Спорт должен отойти в сторону, когда речь идет об угрозе здоровья или даже жизни людей.

Это повлечет неудобства, безусловно, но мы должны осознавать, что это общемировая проблема. И только совместными усилиями ее можно преодолеть, — сказал Шевченко.