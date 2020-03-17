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УЕФА перенес Евро-2020 — официально

УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу 2020 на следующий год.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Об этом сообщил Футбольный союз Норвегии.

Решение приняли после совместной видеоконференции организации и представителей 55 национальных ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro.

Читайте: УЕФА хочет, чтобы внутренние чемпионаты закончились к концу июня — The Telegraph

Сначала чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи должны были пройти в 12 городах Европы.

Ранее The Athletic обнародовал материал, в котором говорилось, что УЕФА потребует от клубов и лиг возмещения в размере €300 млн из-за переноса Евро-2020 на следующий год.

Источник: NorgesFotballforbund

Фото: Getty Images

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