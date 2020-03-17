УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу 2020 на следующий год.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Об этом сообщил Футбольный союз Норвегии.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste ar. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Решение приняли после совместной видеоконференции организации и представителей 55 национальных ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro.

Читайте: УЕФА хочет, чтобы внутренние чемпионаты закончились к концу июня — The Telegraph

Сначала чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи должны были пройти в 12 городах Европы.

Ранее The Athletic обнародовал материал, в котором говорилось, что УЕФА потребует от клубов и лиг возмещения в размере €300 млн из-за переноса Евро-2020 на следующий год.

Источник: NorgesFotballforbund