Оставайтесь дома, в безопасности! Футболисты Динамо обратились к болельщикам

Футболисты киевского Динамо записали обращение к болельщикам команды и украинцам.

Капитан команды Сергей Сидорчук и футболисты Фран Соль, Микель Дуелунд, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский, призвали болельщиков быть ответственными и максимально ограничить социальные контакты.

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Спортсмены отметили, что оставаться дома и выполнять рекомендации украинских властей — минимум, что можно сделать в сложившейся ситуации.

— Друзья, оставайтесь дома, в безопасности. Проводите время с семьей, это очень важно, это минимум, что мы можем сейчас сделать! Мы все сейчас на карантине, давайте использовать это время с пользой. Думайте о пожилых людях, уязвимых людях, этот вирус очень опасен для них. Даже если вирус не угрожает вам, вы можете передать его другим. Давайте уважать правила, оставаться дома, мыть руки, это очень важно, — сказал Миккель Дуелунд.