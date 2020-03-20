Коронавирус не страшен: в Беларуси стартовал футбольный чемпионат со зрителями

В Беларуси стартовал национальный чемпионат по футболу с болельщиками на трибунах, несмотря на пандемию коронавируса.

Стартовый матч чемпионата Беларуси-2020 между Энергетик-БГУ и БАТЭ посетили 730 зрителей.

На другую игру, которая прошла в пятницу, между Шахтером и Торпедо-БелАЗ пришло 1 453 человека. Таким образом, средняя посещаемость игрового дня составила 1 092 зрителя.

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Ранее Белорусская федерация футбола (АБФФ) объявила, что национальный чемпионат 2020 года стартует по расписанию и пройдет со зрителями на трибунах.

Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической ситуацией в Беларуси и за ее пределами. В федерации отметили, что при необходимости они примут соответствующие меры предосторожности.

Таким образом, чемпионат Беларуси остался единственным европейским национальным чемпионатом, который продолжает розыгрыш, несмотря на пандемию Covid-19.

Напомним, в Украине приостановлены все турниры по футболу из-за коронавируса до 3 апреля.

Источник: Tribuna.com Беларусь