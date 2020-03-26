Умер Кес Баккер — бывший президент нидерландского футбольного клуба Витесс. Мужчине было 76 лет.

21 марта Баккера госпитализировали с симптомами коронавируса, который впоследствии подтвердили.

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Мужчина был в зоне риска, ведь раньше у него диагностировали рак легких.

Баккер был президентом Витесса с 2003 по 2004 год, с 2008 по 2009-й и с 2016 по 2017-й. С 2016 он также был председателем наблюдательного совета клуба.

Een zeer droevig bericht. Kees Bakker is woensdag 25 maart overleden. Kees werd vanwege zijn grote verdiensten voor de club in 2016 uitgeroepen tot Gouden Vitessenaar. Hij werd 76 jaar.https://t.co/FUbbHvG1xw#Vitesse pic.twitter.com/yPU7KsDO95 — Vitesse (@MijnVitesse) March 26, 2020

Интересно, что до прихода в Витесс он в течение шести лет был начальником полиции Арнема.

Ранее от коронавируса на 77-м году скончался бывший президент клуба Реал Мадрид Лоренсо Санс.

Фото: Vitesse

Источник: Vitesse