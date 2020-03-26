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Факты / Спорт

Экс-президент нидерландского Витесса умер из-за коронавируса

Умер Кес Баккер — бывший президент нидерландского футбольного клуба Витесс. Мужчине было 76 лет.

21 марта Баккера госпитализировали с симптомами коронавируса, который впоследствии подтвердили.

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Мужчина был в зоне риска, ведь раньше у него диагностировали рак легких.

Баккер был президентом Витесса с 2003 по 2004 год, с 2008 по 2009-й и с 2016 по 2017-й. С 2016 он также был председателем наблюдательного совета клуба.

Интересно, что до прихода в Витесс он в течение шести лет был начальником полиции Арнема.

Ранее от коронавируса на 77-м году скончался бывший президент клуба Реал Мадрид Лоренсо Санс.

Фото: Vitesse

Источник: Vitesse

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