От коронавируса на 77-м году скончался бывший президент клуба Реал Мадрид Лоренсо Санс.
Во вторник, 17 марта, его госпитализировали с легочной недостаточностью. Тест на Covid-19 дал положительный результат.
Лоренсо Санс был президентом клуба с ноября 1995 года по июль 2000 года.
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Всего коронавирусом в мире заболели 307 280 человек, их них выздоровели 92 378, а умерли – 13 049.
По состоянию на 22 марта в Китае зафиксировали 81 348 случаев коронавируса, из которых 72 360 человек выздоровели. В то же время в Италии зафиксировали 53 578 случаев Covid-19.
Ранее Факты ICTV писали, что третий футболист Ювентуса заразился коронавирусом.
Источник: abc.es
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