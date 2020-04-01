Бывший президент французского футбольного клуба Марсель Пап Диуф умер во вторник от последствий заражения вирусом Covid-19.

68-летнего Диуфа госпитализировали с симптомами заражения коронавирусом. Тест дал положительный результат.

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Во вторник бывшего президента Марселя должны были отправить самолетом из Дакара в Ниццу, однако его состояние ухудшилось. Позже семья Диуфа сообщила о его смерти.

L’Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf. Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.pic.twitter.com/w9KyE45JMA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020

Диуф был президентом Марселя с 2005 по 2009 год. За это время клуб дважды становился серебряным призером французской Лиги 1 и дважды финалистом Кубка Франции. Также в 2005 году Марсель стал победителем Кубка Интертото.

Ранее от коронавируса умер экс-президент нидерландского Витесса Кес Баккер.

Источник: Olympique de Marseille