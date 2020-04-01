PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Из-за коронавируса скончался бывший президент Марселя Диуф

Бывший президент французского футбольного клуба Марсель Пап Диуф умер во вторник от последствий заражения вирусом Covid-19.

68-летнего Диуфа госпитализировали с симптомами заражения коронавирусом. Тест дал положительный результат.

Читайте: Бывший тренер Эспаньола Бенито Хоанет умер от коронавируса

Во вторник бывшего президента Марселя должны были отправить самолетом из Дакара в Ниццу, однако его состояние ухудшилось. Позже семья Диуфа сообщила о его смерти.

Диуф был президентом Марселя с 2005 по 2009 год. За это время клуб дважды становился серебряным призером французской Лиги 1 и дважды финалистом Кубка Франции. Также в 2005 году Марсель стал победителем Кубка Интертото.

Ранее от коронавируса умер экс-президент нидерландского Витесса Кес Баккер.

Источник: Olympique de Marseille

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка