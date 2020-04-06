Умерла Долорес Сала Каррио — мать главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

О ее смерти сообщил официальный сайт манчестерского клуба.

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Долорес Сала Каррио умерла в Манресе неподалеку от Барселоны после заражения вирусом Covid-19. Женщине было 82 года

— Семья Манчестер Сити опустошена сообщением о смерти матери Пепа Долорес Сала Каррио в Манресе после заражения коронавирусом. Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям, — говорится в заявлении на сайте клуба.

ÚLTIMO MOMENTO! @ManCity informa el fallecimiento por coronavirus de Dolors Sala Carrió, la madre de Josep Guardiola. Tenía 82 años. Mucha fuerza, Pep. pic.twitter.com/CdNn54KTl0 — TyC Sports (@TyCSports) April 6, 2020

Ранее Хосеп Гвардиола пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом в Барселоне.