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Факты / Спорт

Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

Умерла Долорес Сала Каррио — мать главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

О ее смерти сообщил официальный сайт манчестерского клуба.

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Долорес Сала Каррио умерла в Манресе неподалеку от Барселоны после заражения вирусом Covid-19. Женщине было 82 года

— Семья Манчестер Сити опустошена сообщением о смерти матери Пепа Долорес Сала Каррио в Манресе после заражения коронавирусом.

Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям, — говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее Хосеп Гвардиола пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом в Барселоне.

Источник: Манчестер Сити

Фото: Dreamstime

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