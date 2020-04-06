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Факты / Спорт

Умер легендарный игрок НФЛ Том Демпси

Легендарный игрок НФЛ Том Демпси умер в 73-летнем возрасте.

В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера и деменции, а коронавирусом заразился в Новом Орлеане в доме престарелых. Демпси умер от осложнений, вызванных Covid-19.

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Демпси является автором одного из самых значимых рекордов НФЛ — в матче 8 ноября 1970 ему удался удар на рекордные 63 ярда.

Сравниться с ним удалось только в 1998 году, а побил рекорд Демпси на один ярд Мэтт Претер только в 2013 году.

За свою карьеру он играл за пять клубов, среди которых Нью-Орлинс Сэйнтс, Филадельфия Иглз и Лос-Анджелес Реймс.

Демпси больше всего запомнили по модифицированному ботинку, который он носил на правой ноге, на которой не было пальцев, но это не помешало ему блестяще играть в американский футбол и устанавливать рекорды.

Ранее от коронавируса умер бывший тренер Эспаньола Бенито Хоанет.

Фото: Philadelphia Eagles

Источник: New Orleans Saints

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