Минюст США обвинил чиновников Международной федерации футбола в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира по футболу в России и Катаре.

Об этом говорится в обвинительном заключении, опубликованном на сайте прокуратуры.

По информации ведомства, экс-вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго через подставные компании получил $5 млн за голос в пользу России. Услуги Рафаэля Сальгуеро из Гватемалы обошлись в $1 млн.

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Аргентинцу Хулио Грондоне, парагвайцу Николасу Леосу и бразильцу Рикардо Тейшейре выдвинуты обвинения в получении взяток от Катара.

Также известно, что платежи осуществлялись через более чем двадцать отдельных банковских переводов через подставные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.

Напомним, в сентябре 2015 года Джека Уорнера пожизненно отстранили от футбольной деятельности по обвинению в коррупции.

К слову, ФИФА хочет через суд взыскать £1,5 млн со своего бывшего руководителя Йозефа Блаттера.

Источник: E.D.N.Y.