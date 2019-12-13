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Факты / Спорт

ФИФА хочет через суд взыскать £1,5 млн со своего бывшего главы

ФИФА планирует обратиться в суд, чтобы взыскать £1,5 млн с бывшего президента организации Йозефа Блаттера и экс-руководителя УЕФА Мишеля Платини.

ФИФА эмблема

В 2015 году комитет ФИФА по этике принял решение отстранить на восемь лет от футбольной деятельности экс-главу УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера.

Такое решение было принято после расследования, в ходе которого обнаружили одобренный Блаттером денежный перевод средств на сумму в £1,5 млн на имя Мишеля Платини. В ходе расследования было выявлено, что для этого платежа не было никаких оснований.

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Комитет по управлению ФИФА единогласно одобрил рекомендацию вернуть деньги в срочном порядке, а также может потребовать вернуть проценты и дополнительные дисциплинарные расходы и штрафы. Судебное разбирательство еще не начался.

В то же время Йозеф Блаттер и Мишель Платини отрицают любые нарушения со своей стороны.

Напомним, в октябре закончилась четырехлетняя дисквалификация экс-главы УЕФА Мишеля Платини.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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