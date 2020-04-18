PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Ударил соперника пятой: Хачериди “привез” пенальти в ворота Динамо Брест

Украинский защитник Евгений Хачериди получил красную карточку в матче 5-го тура чемпионата Беларуси между Витебском и брестским Динамо.

Хачериди стал антигероем матча дважды, потому что за его отмашку ногой в своей штрафной судья поставил еще и пенальти в ворота Динамо.

Удаление украинского футболиста произошло на 85-й минуте матча, когда Хачериди пятой ударил соперника, который не владел мячом.

Читайте: В Италии тренер ударил своего футболиста и получил красную карточку

В итоге брестский клуб проиграл дома Витебску со счетом 0:1.

Как известно, Хачериди подписал контракт с Динамо Брест в октябре прошлого года. Контракт с белорусским клубом рассчитан до конца 2021 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка