Ударил соперника пятой: Хачериди “привез” пенальти в ворота Динамо Брест

Украинский защитник Евгений Хачериди получил красную карточку в матче 5-го тура чемпионата Беларуси между Витебском и брестским Динамо.

Хачериди стал антигероем матча дважды, потому что за его отмашку ногой в своей штрафной судья поставил еще и пенальти в ворота Динамо.

Удаление украинского футболиста произошло на 85-й минуте матча, когда Хачериди пятой ударил соперника, который не владел мячом.

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В итоге брестский клуб проиграл дома Витебску со счетом 0:1.

Как известно, Хачериди подписал контракт с Динамо Брест в октябре прошлого года. Контракт с белорусским клубом рассчитан до конца 2021 года.