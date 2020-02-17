В матче итальянской Серии D между Гроссето и Монтерози произошел интересный инцидент. Наставника Гроссето Ламберто Магрини удалили с поля после того, как он ударил игрока своей команды.
При счете 1:0 в пользу Гроссето во втором тайме Магрини сменил на поле хавбека Риккардо Кретеллу на Маттиа Раванелли. Футболист был недоволен заменой, покидая поле он несколько раз всплеснул руками.
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Магрини это не понравилось, и он ударил Риккардо по затылку, когда игрок шел к скамейке запасных.
Главный арбитр встречи после консультации со своим помощником показал Магрини красную карточку за этот инцидент.
MISTER, MA CHE FAI?
Durante il match #Grosseto-#Monterosi , #Cretella viene sostituito e non la prende bene. Questa la reazione di mister #Magrini, tecnico del #Grosseto #Sportitalia pic.twitter.com/kJNbSHqCix
— Sportitalia (@tvdellosport) February 16, 2020
Гроссето без своего тренера сумел удержать минимальную победу и возглавил группу Е серии D.
Напомним, в матче восьмой лиги Италии арбитр показал игроку красную, а затем ударил головой в грудь в подтрибунном помещении.