В матче итальянской Серии D между Гроссето и Монтерози произошел интересный инцидент. Наставника Гроссето Ламберто Магрини удалили с поля после того, как он ударил игрока своей команды.

При счете 1:0 в пользу Гроссето во втором тайме Магрини сменил на поле хавбека Риккардо Кретеллу на Маттиа Раванелли. Футболист был недоволен заменой, покидая поле он несколько раз всплеснул руками.

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Магрини это не понравилось, и он ударил Риккардо по затылку, когда игрок шел к скамейке запасных.

Главный арбитр встречи после консультации со своим помощником показал Магрини красную карточку за этот инцидент.

Гроссето без своего тренера сумел удержать минимальную победу и возглавил группу Е серии D.

Напомним, в матче восьмой лиги Италии арбитр показал игроку красную, а затем ударил головой в грудь в подтрибунном помещении.