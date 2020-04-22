Пішов з життя український професійний автогонщик Сергій Пелешок. Йому було 62 роки.

— Раптово прийшла сумна і трагічна новина: наш друг і брат Сергій Пелешок покинув цей божевільний світ… Не від коронавірусу. Упокій Господи його праведну душу, – написав у Facebook Леонід Косянчук.

Відомо, що у понеділок Сергія Пелешка доставили до лікарні з інсультом, де він помер.

Читайте: Від коронавірусу помер чемпіон світу з футболу Норман Хантер

Сергій Пелешок був майстром спорту СРСР з автоспорту, багаторазовим чемпіоном України з автоперегонів та президентом автомобільного клубу МІР у місті Рівне.

Нагадаємо, у Бразилії 22-річний футболіст Тьяго Кортес загадково помер під час сеансу фізіотерапії.