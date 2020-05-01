Если с 11 мая вступают в силу ослабление карантина, украинский футбол также выйдет на поле.

Об этом пишет директор телеканала Футбол Александр Денисов у себя на странице Facebook.

С 12 по 17 мая все игроки и тренеры клубов украинской Премьер-лиги должны будут пройти тест на коронавирус.

До конца мая у клубов будет время на подготовку к чемпионату.

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Предварительное расписание туров:

30 мая — 24 тур;

6 июня — 25 тур;

13 июня — 26 тур;

17 июня — 27 тур;

19 июня — 28 тур;

27 июня — 29 тур;

6 июля — 30 тур;

10 июля — 31 тур;

13 июля — 32 тур.

Полуфиналы Кубка Украины запланированы на 10 июня, а финал — 17 июля.

— Такой календарь отправлен на рассмотрение и утверждение всем клубам УПЛ, — говорит Денисов.

Как писали Факты ICTV, премьер-министр Португалии Антониу Кошта подтвердил, что футбольные соревнования в стране возобновятся в последние выходные мая.

Источник: Александр Денисов