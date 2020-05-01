Если с 11 мая вступают в силу ослабление карантина, украинский футбол также выйдет на поле.
Об этом пишет директор телеканала Футбол Александр Денисов у себя на странице Facebook.
С 12 по 17 мая все игроки и тренеры клубов украинской Премьер-лиги должны будут пройти тест на коронавирус.
До конца мая у клубов будет время на подготовку к чемпионату.
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Предварительное расписание туров:
- 30 мая — 24 тур;
- 6 июня — 25 тур;
- 13 июня — 26 тур;
- 17 июня — 27 тур;
- 19 июня — 28 тур;
- 27 июня — 29 тур;
- 6 июля — 30 тур;
- 10 июля — 31 тур;
- 13 июля — 32 тур.
Полуфиналы Кубка Украины запланированы на 10 июня, а финал — 17 июля.
— Такой календарь отправлен на рассмотрение и утверждение всем клубам УПЛ, — говорит Денисов.
Как писали Факты ICTV, премьер-министр Португалии Антониу Кошта подтвердил, что футбольные соревнования в стране возобновятся в последние выходные мая.
Источник: Александр Денисов