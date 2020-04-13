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Факты / Спорт

В ФИФА рассказали о судьбе футболистов, чьи контракты истекают летом

Юридический директор Международной федерации футбола ФИФА Эмилио Гарсия Сильвер заявил, что футболисты, чьи контракты и арендные соглашения истекают 30 июня, смогут покинуть клубы, но без возможности 1 июля заявиться за новые команды.

Сильвер отметил, что 1 июля, вопреки распространенным правилам, рынок трансферов не откроется.

— ФИФА не может продлить контракты после 30 июня, но трансферные окна будут изменены. 1 июля рынок не откроется. Если аренда закончится 30 июня, игрок теоретически должен вернуться в свой клуб, но окно регистрации не будет открыто, — сказал Сильвер.

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Сейчас большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за пандемии вируса Covid-19.

Напомним, УЕФА планирует доиграть остаток матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе в течение трех недель.

Источник: TyC Sports

Фото: Dreamstime

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