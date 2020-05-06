Хорватский футбольный союз объявил о возобновлении сезона, который приостановили из-за пандемии коронавируса.

Сезон возобновится 30 мая полуфинальным матчем национального Кубка Хорватии. Чемпионат возьмет рестарт 6 июня.

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Все матчи пройдут без зрителей. А вот сезон в низших лигах доигран не будет.

Лидером чемпионата Хорватии является загребское Динамо, которое в 26 турах набрало 65 очков. Второе место занимает Риека, набравшая 47 очков. В первую тройку также входит Локомотива Загреб (46).

Напомним, что сезон прекращен во всех европейских чемпионатах, кроме первенства Беларуси. Чемпионаты Франции и Нидерландов по футболу завершили досрочно.

Джерело: HNS

Фото: HNS