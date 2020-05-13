PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Новая йога: Джорджина Родригес похвасталась соблазнительными формами из спортзала

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила новый снимок из тренажерного зала.

Родригес находилась в пустом помещении, соблюдая нормы социального дистанцирования.

Читайте: France Football назвал лучший гол в истории Лиги чемпионов

Девушка сделала селфи в зеркале, подчеркнув топом свой бюст.

— Новая йога, — подписала снимок Джорджина.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on

Ранее Криштиану Роналду показал, как тренируется с Родригес под дождем в Португалии.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка