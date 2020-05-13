Джорджина Родригес, возлюбленная форварда туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила новый снимок из тренажерного зала.

Родригес находилась в пустом помещении, соблюдая нормы социального дистанцирования.

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Девушка сделала селфи в зеркале, подчеркнув топом свой бюст.

— Новая йога, — подписала снимок Джорджина.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on May 12, 2020 at 9:01am PDT

Ранее Криштиану Роналду показал, как тренируется с Родригес под дождем в Португалии.