Джорджина Родрігес, кохана форварда туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду, виклала новий знімок з тренажерного залу.

Родрігес перебувала у порожньому приміщенні, дотримуючись норм соціального дистанціювання.

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Дівчина зробила селфі у дзеркалі, підкресливши топом свій бюст.

— Нова йога, – підписала знімок Джорджина.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on May 12, 2020 at 9:01am PDT

Раніше Криштіану Роналду показав, як тренується з Родрігес під дощем у Португалії.