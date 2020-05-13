Джорджина Родрігес, кохана форварда туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду, виклала новий знімок з тренажерного залу.
Родрігес перебувала у порожньому приміщенні, дотримуючись норм соціального дистанціювання.
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Дівчина зробила селфі у дзеркалі, підкресливши топом свій бюст.
— Нова йога, – підписала знімок Джорджина.
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Раніше Криштіану Роналду показав, як тренується з Родрігес під дощем у Португалії.