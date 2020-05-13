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Факти / Спорт

Нова йога: Джорджина Родрігес похизувалася спокусливими формами зі спортзалу

Джорджина Родрігес, кохана форварда туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду, виклала новий знімок з тренажерного залу.

Родрігес перебувала у порожньому приміщенні, дотримуючись норм соціального дистанціювання.

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Дівчина зробила селфі у дзеркалі, підкресливши топом свій бюст.

— Нова йога, – підписала знімок Джорджина.

 

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Раніше Криштіану Роналду показав, як тренується з Родрігес під дощем у Португалії.

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