Боруссия Дортмунд — Шальке — 4:0
Голы: Голанд, 29 Геррейро, 45, 63 Азар, 48
Боруссия Дортмунд принимала гельзенкирхенский Шальке в рамках матча 26 тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла на стадионе Сигнал Идуна Парк и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.
Счет в матче открыл Эрлинг Холанд на 29 минуте. Еще до перерыва шмели удвоили свое преимущество после гола Рафаэля Геррейро.
Во втором тайме Торган Азар довел счет до разгромного, а Геррейро, оформив дубль, установил финальную точку во встрече.
Читайте: Тренер Аугсбурга нарушил карантин из-за зубной пасты и пропустит игру
После 26 туров Боруссия имеет в своем активе 54 пункта и занимает второе место, Шальке (37) идет восьмым.
Celebrations in 2020. pic.twitter.com/F0nrltll6C
— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 16, 2020
В следующем туре Боруссия на выезде встретится с Вольфсбургом, а Шальке дома примет Аугсбург.