Боруссия Дортмунд — Шальке — 4:0

Голы: Голанд, 29 Геррейро, 45, 63 Азар, 48

Боруссия Дортмунд принимала гельзенкирхенский Шальке в рамках матча 26 тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла на стадионе Сигнал Идуна Парк и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

Счет в матче открыл Эрлинг Холанд на 29 минуте. Еще до перерыва шмели удвоили свое преимущество после гола Рафаэля Геррейро.

Во втором тайме Торган Азар довел счет до разгромного, а Геррейро, оформив дубль, установил финальную точку во встрече.

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После 26 туров Боруссия имеет в своем активе 54 пункта и занимает второе место, Шальке (37) идет восьмым.

В следующем туре Боруссия на выезде встретится с Вольфсбургом, а Шальке дома примет Аугсбург.