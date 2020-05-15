PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Тренер Аугсбурга нарушил карантин из-за зубной пасты и пропустит игру

Наставник немецкого Аугсбурга Хайко Херрлих пропустит свою дебютную игру у руля фуггеров против Вольфсбурга в Бундеслиге из-за нарушения карантина.

48-летний специалист покинул расположение отеля, чтобы купить в ближайшем супермаркете зубную пасту и крем для рук.

Читайте: Ориентировочные даты возобновления футбольных лиг в Европе

Херрлих во время похода за покупкой не использовал индивидуальные средства защиты в виде перчаток и маски.

— Я ошибся, покинув отель. Я не являюсь примером для подражания в сложившейся ситуации. Из-за этого поступка я не буду руководить командой на предматчевой тренировке и субботней игре с Вольфсбургом, — прокомментировал ситуацию Херрлих.

Хайко Херрлих сможет вернуться к исполнению своих обязанностей в команде только после двух подтвержденных отрицательных тестов на Covid-19.

Матч 26-го тура немецкой Бундеслиги Аугсбург — Вольфсбург состоится 16 мая в 16.30. Встреча пройдет при пустых трибунах ВВК Арена в Аугсбурге.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием 26-го тура Бундеслиги.

Фото: FC Augsburg

Источник: ВВС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка