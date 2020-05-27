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Факты / Спорт

Усик спел на французском о счастье и станцевал

Украинский боксер Александр Усик порадовал своих поклонников новым творческим видео.

В ролике спортсмен порассуждал на тему счастья, а потом спел песню французского исполнителя Кристофа Маэ под названием Il Est Où Le Bonheur, а также станцевал под российскую песню Под гипнозом в исполнении Artik & Asti.

— Дорогие друзья, для всех вас замечательная песня. Очень нравится, я скажу, о чем там поется. Там поется о том, что мы ищем счастья извне, а счастье — оно рядом.

Счастье — рядом с нами. Ваше здоровье, ваши счастливые дети, ваши жена, муж, мама, бабушка, дедушка, просто близкие люди, друзья… Да просто недруги! Не ищите счастья где-то за пределами себя, найдите в себе. Радуйтесь тому, что вы дышите, видите, ходите своими собственными ногами. Вот в этом и есть счастье, — сказал Усик.

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Ранее Усик ответил на критику, которую высказали в его адрес люди, которые недовольны его политической позицией.

Фото: Usyk Aleksandr

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