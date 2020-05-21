Я думаю, что выиграю — борец Грицай о возможном бое с Усиком

Героем онлайн-проекта Факты.Спорт из дома стал украинский борец вольного стиля и бронзовый призер ЧМ-2018 Богдан Грицай.

Спортсмен стал известен на всю страну после того, как обвинил боксера Александра Усика в пророссийский позиции и бросил ему вызов.

В интервью Андрею Ковальскому борец рассказал немного о себе, об отмененных турнирах из-за карантина, о вызове Александру Усику и своих шансах на победу, если бой состоится.

— Я сейчас работаю преподавателем в украинском колледже им. Ивана Поддубного, где преподаю онлайн-уроки детям. Сам тоже не стою на месте — развиваюсь, читаю, беру для себя более полезную информацию. Сейчас все соревнования отменили. Я боролся в неолимпийской категории — 92 кг, поэтому на Олимпиаду не попадал. У меня много веса для категории 86 кг и мало веса для 97 кг. Плюс карантина, что дал мне еще один год, и у меня вес пошел вверх. Сейчас я целенаправленно начал готовиться к лицензии на Игры, — рассказал Грицай.

— Откуда у тебя взялась идея бросить вызов Александру Усику и почему ты так решил сделать?

— На самом деле последней каплей стало обращение Усика к своим так называемым диванным критикам, где он прямо угрожает людям. Человек заходит в дверь, и он отправляет его в нокаут. Я считаю, что спортсмену профессионального уровня недопустимо так угрожать людям. Я дал свой ответ, что я готов зайти в ту дверь, давай.

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— Среди роликов, которые Усик пишет регулярно, он один из самых невинных. Ждал ли ты, что будет ответ?

— На самом деле это не только этот ролик. Как мы видели, он с Ломаченко снимались в пропагандистском фильме Здравствуй, брат, Христос Воскрес. Где идет такая россияская пропаганда, что украинцы, белорусы и россияне — “единый русский народ”. Это тоже меня зацепило. Также, что человек говорит, что Крым — это Крым, что Крым — от Бога, что он не может признать, что Крым — это Украина, что территория, временно оккупированная РФ, — сказал Грицай.

— Часто заявляют, что спорт вне политики. Что ты думаешь по этому поводу?

— На самом деле спорт — это и есть политика. Большие деньги вкладываются государством в спортсменов, в олимпийский спорт. Это инструмент политики.

— Как ты оцениваешь свои шансы, если такой бой состоится?

— У меня нет мыслей о поражении. Я думаю только о победе. Я думаю, что одержу победу, — добавил спортсмен.

Также Факты ICTV в рамках онлайн-проекта Факты.Спорт из дома предлагают интервью с призером олимпийских игр Богданом Бондаренко.

Фото: Bogdan Hritsay