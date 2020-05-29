Финал Лиги чемпионов перенесут из Стамбула — The Independent

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов-2019/20 из турецкого Стамбула.

Соответствующее решение должны принять на заседании рабочей группы УЕФА, которое перенесли на 17 июня.

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Известно, что розыгрыш сезона-2019/20 в Лиге чемпионов и Лиге Европы планируют доиграть в августе сразу после окончания внутренних чемпионатов.

УЕФА следит за ситуацией с авиасообщениями внутри Европы, но рассматривает вариант, чтобы свести перелеты между странами до минимума.

— Очень вероятно, что финал Лиги чемпионов перенесут из Стамбула. Организаторы финала и УЕФА уже провели первые переговоры, так как Стамбул не сможет отбить инвестиции в случае запрета на посещение зрителями стадиона. Пока эти дискуссии находятся на начальной стадии, но среди альтернатив уже назвали Лиссабон и некоторые города Германии, — отмечает издание The Independent.

Лиссабон был одним из претендентов на проведение финала Лиги чемпионов в 2020 году, но заявка португальского города уступила в голосовании Стамбулу в ноябре 2017 года.

Последний раз Стамбул принимал решающую игру Лиги чемпионов в 2005 году. Именно тогда Ливерпуль создал свой легендарный камбэк в матче с итальянским Миланом.