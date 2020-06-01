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Факты / Спорт

Игроки Карпат больны Covid-19: где проходили обследование и чего ожидать от УПЛ

В субботу, 30 мая, за день до матча 24 тура УПЛ Карпаты — Мариуполь львовский клуб заявил, что среди футболистов и персонала клуба обнаружили положительные тесты на коронавирус.

Руководству украинской Премьер-лиги ничего не оставалось, как отменить поединок.

На следующий день на сайте Футбол 24 появилась информация, что ФК Карпаты проходили тестирование в неаккредитованной лаборатории. Это означало, что решение об отмене матча могло быть принято на основании неофициальных данных.

 

В ФК Карпатах в комментарии Фактам ICTV по этому поводу заявили следующее:

— Что такое аккредитованная лаборатория? ФК Карпаты проводили тестирование у своего партнера медицинском центре Medicover.

Добавив, что футболисты и персонал прошли повторное тестирование сегодня, 1 июня.

Читайте: Коронавирус в ФК Карпаты: ситуация под контролем

Решение по матчу Карпаты — Мариуполь дирекция УПЛ должна принять после результатов повторного тестирования.

26 мая исполком Украинской ассоциации футбола решил восстановить текущий розыгрыш чемпионата Украины, который приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

В турнирной таблице УПЛ львовские Карпаты находятся на последней, четырнадцатой строчке.

Фото: ФК Карпати

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