Коронавирусом заболели три игрока Карпат. Вирус в команду принес один из защитников, он сложно переносит болезнь.
Еще несколько футболистов находятся под подозрением.
Тесты на коронавирус во львовском клубе сдали 3 дня назад, а 30 мая просто получили их результаты. Все это время команда интенсивно тренировались.
Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин попросил не нагнетать обстановку.
— Не нагнетайте ситуацию выдумками и непроверенной информацией. Волосы дыбом встают, когда я читаю о госпитализации, легионерах и прочие глупости.
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По его словам, ситуация находится под контролем и все идет в соответствии с протоколом. 1 июня еще раз все пройдут тестирование.
Напомним, 26 мая исполком УАФ принял решение о возобновлении чемпионата Украины по футболу с 30 мая.
Источник: Tribuna
Фото: ФК Карпаты