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Факты / Спорт

Коронавирус в ФК Карпаты: ситуация под контролем

Коронавирусом заболели три игрока Карпат. Вирус в команду принес один из защитников, он сложно переносит болезнь.

Еще несколько футболистов находятся под подозрением.

Тесты на коронавирус во львовском клубе сдали 3 дня назад, а 30 мая просто получили их результаты. Все это время команда интенсивно тренировались.

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин попросил не нагнетать обстановку.

— Не нагнетайте ситуацию выдумками и непроверенной информацией. Волосы дыбом встают, когда я читаю о госпитализации, легионерах и прочие глупости.

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По его словам, ситуация находится под контролем и все идет в соответствии с протоколом. 1 июня еще раз все пройдут тестирование.

Напомним, 26 мая исполком УАФ принял решение о возобновлении чемпионата Украины по футболу с 30 мая.

Источник: Tribuna

Фото: ФК Карпаты 

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