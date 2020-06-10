Гвоздик объявил о завершении карьеры в 33 года — в Top Rank назвали причину

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры боксера в возрасте 33 лет.

Его менеджер Эгис Климас заявил, что Гвоздик ушел из бокса, чтобы заняться бизнесом.

— Он очень умный парень. Саша считает, что ему неудобно заниматься бизнесом и боксом одновременно. Он должен отдать себя на 100% или боксу, или бизнесу, — сказал Климас.

Он добавил, что решение Гвоздика повесить перчатки на гвоздь не имело ничего общего с поражением в октябре 2019 года в объединительном поединке с россиянином Артуром Бетербиевым и потерей пояса WBC.

—Собственно, то, что сдерживало его уход из бокса, мотивация драться с Бетербиевым. Он был единственным, кто его сдерживал, потому что он хотел получить этот бой. Возможно, если ему предложат реванш, он передумает, — объяснил Климас.

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На профиринге Гвоздик провел 18 поединков, из которых только один, последний, против Бетербиева, завершился поражением.

Реакция Top Rank

Все бои Гвоздика в профи организовывала американская промоутерская компания Top Rank.

— Для нас было приятно продвигать Александра Гвоздика. Он не только зарекомендовал себя как великий боец, но и является одним из самых умных боксеров, которых мы имели удовольствие рекламировать, — сказал основатель Top Rank Боб Арум.

Боб Арум добавил, что в Top Rank желают удачи боксеру в его бизнес-карьере.

Достижения Гвоздика

В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Александр Гвоздик завоевал бронзовую медаль. После Игр Гвоздик стал участником команды Украинские атаманы и принял участие в третьем сезоне Полупрофессиональной лиги бокса.

В 2014 году он заключил контракт с промоутерской компанией Top Rank. Его наставником стал легендарный Тедди Атлас, который ранее тренировал Майка Тайсона, Шэннона Бриггса и Майкла Гранта.

— Все, что вам нужно знать, — это то, что я не планировал снова кого-то тренировать. Гвоздик был необычайным бойцом, бронзовым призером, выиграл мировой титул. Я посещал его несколько дней, чтобы увидеть, какой он человек, отец, муж. Я решил его тренировать, — сказал однажды Тедди Атлас.

Вершиной карьеры Гвоздика в профи стала победа над многолетним обладателем пояса WBC, канадцем Адонисом Стивенсоном, для которого это была десятая защита.

— Он дрался почти настолько же идеально, насколько это было возможно. Он продемонстрировал все, что нужно, чтобы стать чемпионом мира в этой битве, — рассказал Атлас о бое Гвоздика со Стивенсоном.

После поединка с канадцем Гвоздик провел успешную защиту титула в бою с французским боксером Дуду Нгумбу. А вот в своем последнем бою против россиянина Бетербиева украинец уступил техническим нокаутом в 10 раунде.

Фото: Boxing Scene