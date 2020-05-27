В США подготовка к чемпионскому бою стоит до $25 тыс. — Постол

Героем онлайн-проекта Факты.Спорт из дома стал украинский боксер и бывший чемпион мира по версии WBC Виктор Постол.

В феврале Постол должен был встретиться в поединке с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом, однако из-за коронавируса бой отменили. Спортсмен рассказал о ситуации с поединком, сотрудничестве с Фредди Роучем и сколько стоит подготовка к чемпионскому бою.

— У меня должен был состояться бой 1 февраля. Я поехал в США для подготовки, прошел хороший сбор, потом поехал в Китай, где все это началось. Буквально через семь дней мне сказали, что бой отменили и мы вернулись домой. Мы ждали новую дату. Она появилась — это было 9 мая, я снова вылетел в США для подготовки, прошло 20 дней и снова вернулся домой. Теперь жду третью дату, ведь пока ничего не известно.

— Рамирес на днях заявил, что он готовится и ждет новую дату. Top Rank заявляли, что эта дата может быть назначена на начало июля. Какая ситуация у тебя с тренировочным лагерем сейчас?

— Я тоже слышал эту информацию, но конкретной даты еще нет. Если они хотят провести бой в июле, я пока не могу вылететь в США из-за закрытых границ. Только их откроют, я быстро соберу вещи и вылечу на подготовку. Я себя поддерживаю в хорошей форме, если откроют границы я могу готовиться здесь. Мне важно попасть в США хотя бы за месяц до поединка.

— У тебя очень успешный этап сотрудничества с Фредди Роучем. Под его руководством ты очень громко побеждал, становился чемпионом. Скажи, продолжаешь ли ты дальше с ним сотрудничество?

— Когда я впервые приехал готовиться в США, я попал к Фредди Роучу. С тех пор я ничего не меняю. Мне понравилась подготовка и отношение Роуча. Я уже лет пять ничего не меняю, мне все нравится.

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— Сейчас ты не можешь готовиться с Фредди Роучем. С кем ты готовишься, как проходит твой обычный тренировочный процесс в Украине?

— Когда я в США то на два месяца моим тренером становится Фредди Роуч, а когда я в Украине моим тренером всегда является Александр Полищук. Я с ним сотрудничал еще будучи в любителях, а сейчас он мне помогает в профи.

— Гвоздик сказал, что в Украине он драться не будет, потому что ему не могут предложить достойный гонорар. Скажи, насколько это соответствует действительности и ты отказался бы драться в Украине?

— На самом деле он прав. В Украине очень мало промоутерских компаний, которые могли бы привести топового соперника или заплатить хорошие гонорары.

— Сколько стоит подготовка к чемпионскому бою?

— В США проживание, питание, сауна, массаж, диетолог, витамины и прочее во время подготовки к бою стоит до $25 тыс.

Также Факты ICTV в рамках онлайн-проекта Факты.Спорт из дома предлагают интервью с призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне Кристиной Стуй.